Hechtel-Eksel -

Bij de hulpdiensten is dinsdag even na middernacht een melding binnengekomen van een zwaar ongeval op de Hasseltsebaan in Hechtel. Een auto had er een overstekend everzwijn geraakt. Er werd ook een ambulance ter plaatse gestuurd. Maar de chauffeur bleek geen vervoer naar het ziekenhuis nodig te hebben. Zijn auto moest worden getakeld. Het everzwijn is dood.