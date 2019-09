Treinpassagier betrapt dief en krijgt slaag

Hasselt -

Een Hasseltse veelpleger is dinsdag in de rechtbank van Hasselt moeten verschijnen voor blind geweld op de trein. Op 8 maart zag een medepassagier hoe de verdachte de rugzak van een andere reiziger wegnam. De alerte man riep die dief een halt toe, maar bekocht dat met een vuistslag in het aangezicht.