Meisje met beide benen geamputeerd straalt op catwalk in New York

Daisy-May Demetre heeft haar debuut gemaakt op de catwalk tijdens de modeweek in New York. Het negenjarig meisje verloor haar beide benen toen ze amper achttien maanden oud was, maar maakte op haar prothesen een flinke indruk op de toeschouwers.

De Britse Daisy-May Demetre mag met haar beide geamputeerde benen dan wel een uitzondering zijn in de modewereld, ze is niettemin een indrukwekkende carrière aan het uitbouwen en dat op amper negenjarige leeftijd. Zo was ze eerder al een van de gezichten van de kindercollectie van River Island en is ze een van de uithangborden van het Franse kinderlabel Lulu et Gigi.

Voor dat laatste merk mocht ze al eens meelopen tijdens de modeweek in Londen, maar nu maakte ze dus haar debuut in New York. Ze was daarmee de eerste ooit die er met beide benen geamputeerd op de catwalk te zien was. “Eerst was het een beetje eng, maar al vlug voelde ik het enthousiasme toenemen en was ik trots op mezelf”, vertelde het meisje achteraf in een interview met NBC.

Ondertussen heeft Daisy-May al aangekondigd dat ze later deze maand ook tijdens de modeweek in Parijs te zien zal zijn. En of ze al geschiedenis aan het schrijven is.