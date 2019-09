Lewis Hamilton na boe-geroep in Italië: “Hoop dat de dingen veranderen”

Het boe-geroep toen hij zondag op het podium stond in Monza was niet nieuw voor Lewis Hamilton. Je zou bijna kunnen stellen dat het voor hem na al die jaren vaste kost geworden is.

Hamilton en Mercedes moesten zondag hun meerdere erkennen in Charles Leclerc. De jonge Monegask bezorgde de tifosi het delirium met zijn felbevochten zege in Ferrari-land. De vreugde en het gejuich voor Leclerc was oorverdovend, net als het boe-geroep voor Lewis Hamilton tijdens de podiumceremonie.

Later op de avond kwam de vijfvoudige wereldkampioen op Instagram nog eens terug op de vijandige sfeer die er heerste tijdens de podiumceremonie.

"Italië, wow, je energie was vandaag de dag over de hele wereld te horen en daarom bewonder ik je zozeer", schreef hij in zijn Instagramstory.

"De passie die je laat zien is heel bijzonder. Het gejoel is niet zo aangenaam, maar het is oké, ik kan het aan."

"Ik hoop dat na verloop van tijd de dingen veranderen en dat we in zo'n mooi land geen gejoel meer zien."

"Wat er ook gebeurt, ik wens jullie allemaal positiviteit en alleen maar goede dingen in je leven toe.”

Bij gelijkaardig boe-geroep voor zijn concurrenten de voorbije jaren tijdens zijn thuisrace in Groot-Brittannië onthield Hamilton zich van commentaar. Het levert de Britse wk-leider dan ook heel wat kritiek op sociale media op, al zijn er uiteraard ook positieve reacties.

