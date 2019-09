Maasmechelse trucker veroordeeld tot half jaar cel voor doodrijden Sacha (42)

Maasmechelen - Trucker Alex T. (34) uit Maasmechelen is maandag door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot zes maanden onvoorwaardelijke celstraf. Hij had volgens de rechter het ongeluk kunnen voorkomen waarbij de 42-jarige Sacha Evers uit Grathem om het leven kwam. Volgens de rechter is de straf vooral bedoeld als “erkenning van het leed dat de nabestaanden van Evers is toegebracht”.

De vrachtwagenchauffeur reed op woensdagmorgen 13 juni 2018 op de Rijksweg N273 in Haelen toen hij het stoplicht naderde. In een vrachtwagen van 43.000 kilo reed hij op de Napoleonsweg met veertig kilometer per uur achter op de rij stilstaande auto’s voor het stoplicht. In de rij stond Sacha Evers, die achterop werd geraakt. Hij overleed ter plekke.

Optrekken

Volgens de rechter reed T. op een overzichtelijke weg met verschillende waarschuwingsborden in de berm. “Hij hoopte dat het verkeerslicht op groen zou springen. Hij wilde voorkomen dat hij met zijn vrachtwagen met oplegger vanuit stilstand zou moeten optrekken. Daarbij heeft hij onvoldoende gereageerd op de stilstaande voertuigen voor hem.”

De opgelegde celstraf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden.

Spijt

Naast een gevangenisstraf van zes maanden, mag T. een jaar niet rijden in Nederland. Als hij in de twee jaar daarna in de fout gaat, kan er nog een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid bijkomen. De rechtbank nam in zijn overweging mee dat T. eerder spijt betuigde, hij niet eerder veroordeeld was voor een verkeersdelict, hij geen middelen had gebruikt én hij het ongeval niet moedwillig had veroorzaakt.