Ondanks naakte Kevin Janssens amper 6.500 bezoekers voor ‘De Patrick’ in startweek

‘De Patrick’, de eerste volledige naaktfilm van Vlaanderen, heeft in zijn startweek amper 6.500 bezoekers naar de bioscoop gelokt. De film, met Kevin Janssens in de hoofdrol, blijft zo fors onder de verwachtingen. “Het is nochtans straffe cinema”, zegt filmkenner Ward Verrijcken in Dag Allemaal.

Voor zijn release kreeg ‘De Patrick’ heel wat mediabelangstelling. De film werd niet alleen gemaakt door ‘Peaky Blinders’-regisseur Tim Mielants, hij speelde zich ook helemaal af op een naturistencamping en acteur Kevin Janssens - die zeventien kilo bijkwam voor de rol - kwam zowat de hele tijd naakt in beeld.

Ondanks de stevige promotiecampagne doet de film het maar heel matig in de bioscoop. In de startweek kwamen amper 6.500 mensen kijken. Ter vergelijking: de nieuwe film van Quentin Tarantino (‘Once upon a time in Hollywood’) kreeg in dezelfde periode meer dan 125.000 bezoekers over de vloer.

“De Patrick is nochtans een heel straffe film”, zegt filmkenner Ward Verrijcken. “Al schrik ik niet van de moeizame start. Het is een mysterieus familiedrama, maar valt zeker niet onder de noemer van grote commerciële cinema. De film gaat ook niet over dat naakt, waardoor het misschien minder intrigeert. Het is een film voor een geoefend publiek.”