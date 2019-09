Schotse pers met handen in het haar na blamage: “Rode Duivels, geel gevaar, noem ze wat je wil”

Het klasseverschil tussen Schotland en België is volgens Britse media pijnlijk duidelijk geworden maandagavond na de 0-4 in het voordeel van de Rode Duivels. Er is vooral lof voor Kevin De Bruyne: een masterclass, klinkt het als uit één mond.

“Meedogenloos”, zo omschrijft de Schotse BBC de doortocht van de Belgen in Hampden Park. De eigen ploeg krijgt er dan weer duchtig van langs. “Na het thuisverlies tegen Rusland werd Schotland opengereten door België - een Eden Hazard-loos België, dan nog. Wie heeft de man van Real Madrid nodig als je al de bovennatuurlijke, briljante De Bruyne bovenop de zwakte van de thuisploeg hebt, die dan nog eens met een defensie zo dun als papieren zakken speelde - met al onze excuses aan papieren zakken?”, klinkt het bij de Britse openbare omroep.

Volgens de BBC heeft vooral de Schotse verdediging boter op het hoofd. “Comateus”, klinkt het snoeihard. “België liep uit zonder zelfs maar uit tweede of derde versnelling te komen. Ze hoefden niet eens op hun best te zijn.” De Bruyne die als unplayable, niet te verdedigen, wordt omschreven, is uiteraard Man van de Match. “Een masterclass van de spelmaker met zijn passing, snelheid, vista en nooit aflatende kwaliteit om ruimte te vinden .”

“Misschien vroeg Martinez de Rode Duivels wel om in te houden”

Daar gaat het Schotse dagblad The Scotsman helemaal mee akkoord: ‘een masterclass’ is ook het woord dat zij gebruiken om de match van de kapitein van de Rode Duivels te omschrijven. “Rode Duivels, geel gevaar, noem ze wat je wil. België heeft zijn reputatie als nummer één van de wereld waargemaakt en een machteloos Schotland een pijnlijke nederlaag bezorgd”, schrijft The Scotsman. “In welke kleur truitje ze ook spelen, ze stralen simpelweg stijl uit. Kevin De Bruyne scoorde de laatste goal nadat hij al drie assists had uitgedeeld. De Schotten hadden simpelweg geen antwoord op al die kwaliteit. De nederlaag was hun grootste in een kwalificatiematch in eigen huis.”

Columnist Aidan Smith is het lachen met de Belgen vergaan.

“Er was geen betere illustratie van klasse tegen oprechte overgave. Ook al zaten ze boordevol goede bedoelingen, Schotland bezweek bij de eerste keer dat de Belgen ook maar een kans roken. In een oogwenk had Romelu Lukaku al zijn 49ste goal gemaakt.” Volgens de lokale krant mocht de thuisploeg daarna van geluk spreken dat de Belgen na de 0-3 halfweg niet meer doorduwden. “Misschien dat de link die Martinez heeft met Schotland - tenslotte is hij getrouwd met een Schotse - hem wel heeft doen vragen de score op een respectabele marge te houden. België speelde de match uit alsof het een trainingswedstrijdje was.”

Columnist Aidan Smith probeert nog even de luchtige toer op te gaan door België te omschrijven als ‘The dullest country on the planet’ maar moest dan toch snel toegeven dat we op de grasmat van Hampden Park helemaal niet zo oersaai waren. “Op het voetbalveld zijn het de Belgen die met ons lachen”, toonde de Schotse pen zich dan toch een klein beetje nederig. “Zelfs zonder de broers Hazard deden ze de Schot beven van ontzag”, bewierookte hij de generatie Rode Duivels, in het bijzonder Kevin De Bruyne en Romele Lukaku.

The National heeft het dan weer over een zoveelste ontgoochelende avond in Hampden Park. Zowel in The National als The Scottish Sun wordt middenvelder Ryan Christie opgevoerd. De middenvelder van Celtic liet na de match immers optekenen dat hij de pijn zal verbijten en de video van de wedstrijd zal herbekijken om te leren van de ‘masterclass’ van Kevin De Bruyne. Ook voor de Schotten was het duidelijk: deze ‘devilish’ De Bruyne nam probleemloos de rol van Eden Hazard over bij een groep Rode Duivels die niet eens hoefde door te duwen om de zege veilig te stellen. The National voegt er nog fijntjes aan toe dat ze blij zullen zijn dat ze de Rode Duivels de komende jaren niet meer tegen het lijf hoeven te lopen.

Ook de niet-Britse pers heeft oog voor de prestaties van de Rode Duivels. ‘De Bruyne tovert, Lukaku scoort’ heeft de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport oog voor de sterspelers van Manchester City en Inter Milaan. Ook het Franse L’Equipe zag vooral een indrukwekkende De Bruyne aan het werk. ‘Belgen heersen’, voegt de Nederlandse Telegraaf daar aan toe. Het Algemeen Dagblad zag dan weer hoe De Bruyne de Rode Duivels simpel voorbij Schotland loodste. Samengevat: ook de buitenlandse pers was gisteren danig onder de indruk van de klasse van de Rode Duivels.