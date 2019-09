Meghan Markle door vriend en vijand afgekraakt in documentaire, maar fans springen in de bres

Meghan Markle wordt volledig vergruisd in een Australische documentaire die wordt uitgezonden in het nieuwsprogramma ‘60 Minutes’. Onder anderen Katie Hopkins komt aan het woord, een mediapersoonlijkheid die bekendstaat voor haar racistische uitspraken. “Ze is een nitwit”, al beweert Hopkins dat haar haat voor de hertogin van Sussex niet wordt ingegeven door de afkomst van Meghan. Bekende en minder bekende fans springen echter in de bres voor de echtgenote van prins Harry: “Zielige journalistiek en het ruikt naar racisme.”

“Meghan Markle is de grootste hypocriet die er is”. Aan het woord is Katie Hopkins, een extreemrechtse Britse mediapersoonlijkheid. In 2007 nam ze deel aan The Apprentice, de Amerikaanse realityserie gepresenteerd door Donald Trump.

In tweets noemde Hopkings vluchtelingen “kakerlakken” en stelde ze een “final solution” (de Engelse term voor de systematische genocide op Joodse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog, nvdr.) voor.

Naast Hopkins komt ook Lizzy Cundy, een voormalige vriendin van Meghan aan het woord in de documentaire. “Ze is manipulatief in vergelijking met de vrouw die ik vroeger kende”, luidt het in het interview.

Maar “rancuneus” is Cundy naar eigen zeggen niet nadat ze door Meghan “aan de kant werd gezet eens ze binnen was bij de koninklijke familie”. De vrouw roddelde al vaker over haar ‘vriendin’ en neemt opnieuw geen blad voor de mond.

”Beeldschoon”

Meghan Markle werd enkele maanden geleden nog met open armen ontvangen in Australië, nu lijkt het tij wat te keren. Ook in het Verenigd Koninkrijk is de ster van de hertogin tanende, vooral in de media. Er is kritiek omdat journalisten niet welkom waren op de officiële voorstelling van zoontje Archie en het volgens bronnen niet was toegelaten om Meghan te fotograferen op Wimbledon.

Ook de keuze van het klimaatbewuste koppel om met een privévliegtuig op vakantie te gaan, ligt onder vuur. De oplossing volgens de documentaire van 60 Minutes? “Een voorbeeld nemen aan haar overleden schoonmoeder Diana. Zij zette zich in voor het gewone volk.”

Er zijn echter heel wat koninklijke fans die de hertogin van Sussex verdedigen, binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk. Op Twitter trekken ze van leer tegen de figuren die aan het woord komen in de Australische documentaire.

De bekroonde actrice Mia Farrow noemt Meghan “intelligent, vol medeleven en beeldschoon” terwijl anderen opperen dat de hatelijke opmerkingen “pure jaloezie” zijn. “Geef gewoon toe dat je zwarte vrouwen haat en rot op”, klinkt het nog.