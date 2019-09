Dodental op Bahama’s loopt op tot 50 na doortocht orkaan Dorian, vrees voor nog veel meer slachtoffers

Een week nadat orkaan Dorian op de Bahama’s aan land ging, is het dodental opgelopen tot 50. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de politie. Er wordt gevreesd dat het aantal nog zal oplopen want er zijn nog veel vermisten.

Duizenden inwoners van de getroffen eilanden zijn naar het grootste eiland van de Bahama’s gebracht, New Providence. Anderen trokken naar de Verenigde Staten maar om daar binnen te kunnen, hebben burgers zonder visum een paspoort en een bewijs van goed gedrag en zeden nodig.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde maandag dat iedereen de correcte papieren moet hebben om zijn land binnen te mogen. Volgens de president is er op de Bahama’s een probleem met mensen die op illegale manier het land zijn binnengekomen. “Ik zal het niet toelaten dat mensen die niet op de Bahama’s mochten zijn de VS binnenkomen”, aldus Trump. Hij had het over “zeer slechte mensen, zeer slechte bendeleden en zeer, zeer slechte drugsdealers”.

Zaterdagavond werd nog een groep vluchtelingen vanuit de Bahama’s tegengehouden toen ze wilden inschepen op een ferry die naar de Amerikaanse stad Fort Lauderdale zou varen.