Een dode en tientallen gewonden bij brand in ziekenhuis in Düsseldorf

Bij een brand in het Marien ziekenhuis in de Duitse stad Düsseldorf is een dode gevallen. Tientallen andere mensen raakten gewond. Dat heeft de brandweer dinsdagochtend vroeg bekendgemaakt.

Zeven mensen zijn in levensgevaar, terwijl vier anderen zwaargewond raakten. Nog eens 61 mensen werden bevangen door de rook, aldus de autoriteiten. Zeker honderd mensen moesten verzorgd worden.

Volgens de brandweer is de oorzaak van de brand nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de overleden persoon een patiënt was.

De brand brak uit in een patiëntenkamer waar het lichaam van het dodelijke slachtoffer is gevonden.