Cash for car geen succes: amper 14 op de 10.000 werknemers ruilden bedrijfswagen in

Het ‘cash for car’-systeem, waarmee Belgen hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een vergoeding tot 700 euro netto per maand, is geen succes. Anderhalf jaar na de invoering hebben amper 14 op de 10.000 werknemers hun bedrijfswagen ingeruild voor een geldsom. Dat meldt hr-dienstenbedrijf Acerta dinsdag, naar aanleiding van de week van de mobiliteit, op basis van loongegevens van de werknemers bij meer dan 40.000 werkgevers.

“Op 10.000 salariswagens zijn er dus 14 in- of omgeruild”, zegt Annelies Baelus van Acerta. “Verrassend is dat niet, want een jaar na de lancering op 1 januari 2018, zaten we aan 0,065 procent. De kans dat het succes daarna nog zou komen, was wel heel klein, al zeker omdat er ondertussen een interessanter voorstel op tafel lag, namelijk, het mobiliteitsbudget.”

Dat mobiliteitsbudget is een geavanceerdere maatregel die de ambitie heeft om het woon-werkverkeer, en bij uitbreiding mobiliteit in het algemeen, te verduurzamen. Anders dan het ‘cash for car’-systeem richt het mobiliteitsbudget zich niet enkel tot de werknemers die een bedrijfswagen hebben.

“Het is nog wachten tot eind 2019 voor een eerste balans van het mobiliteitsbudget”, zegt Baelus. “Wij schatten de kansen op succes hoger dan voor cash for car, de eerste vragen hieromtrent beginnen 6 maanden na lancering binnen te lopen. Dat het even duurt alvorens bedrijven het mobiliteitsbudget onderzoeken, verrast ons niet. Het vraagt fundamentele aanpassingen binnen de hr-dienst om diverse mobiliteitsoplossingen per werknemer op te volgen.”