Tongeren kermis langs de oevers van de Jeker

Tongeren - Op zaterdag 7 september opende het stadsbestuur de kermis. Burgemeester en schepenen hebben hiervoor plaatsgenomen op de grote carrousel op de grote markt. In de namiddag hebben ook een 350-tal twaalfjarigen de kermis plechtig geopend, dit dankzij de foorkramers die hen elk een gratis rit of smoutbollen aanboden. Om 22 uur werd de feestelijke opening gevierd met een spectaculair vuurwerk in het hart van het vernieuwde stadspark De Motten.

Zondag 10 september is de traditionele hoogdag van Tongeren kermis. Die biedt een mix van spectaculaire attracties en iets rustigere attracties voor het hele gezin. Dit jaar werden enkele nieuwkomers verwelkomd, zoals De Top Of The World, de Move It 32 en De Wild Mouse is weer terug van weggeweest en in de 7D Motion Simulator waan je je in een ongekende fantasiewereld. Voor de liefhebbers van snelheid en spanning is er bijvoorbeeld de Air-Maxx of de Shaker. Ook de botsauto’s nemen hun gekende plaatsen in op de Motten. De kleintjes kunnen zich vermaken in de draaimolen, de buggy’s, de draak, de waterballs of de trampoline. Natuurlijk staan er ook tal van spelletjes waar leuke prijzen te winnen vallen en allerlei eetkramen met heerlijke lekkernijen. In totaal zijn er ongeveer 120 attracties en kramen, verdeeld over de Grote Markt, Veemarkt, Leopoldwal, Hospitaalplein en in het vernieuwde stadspark de Motten.“Tongeren kermis gaat prat op een goede sfeer en de nodige ambiance en wil vooral het feest zijn van iedereen die een beetje een groot kind gebleven is”, besluit schepen van Economie, Marc Hoogmartens.