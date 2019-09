Stadion Schotland ontruimd kort na vertrek Rode Duivels: “Noodsituatie”

Kort na het vertrek van de Rode Duivels uit Hampden Park, even voor middernacht Belgische tijd, werd gisteren het stadion ontruimd. Uit luidsprekers klonk dat er een “noodsituatie” was en iedereen “op ordelijke wijze naar de dichtstbijzijnde uitgang” moest gaan.

De materiaalmannen van de nationale ploeg waren op dat moment nog aan het werk en ook heel wat Schotse spelers zaten nog in het stadion. Ze verzamelden samen met het personeel en journalisten buiten voor de hoofdingang. Blijkbaar was er rook in de toiletten gevonden en werd er daarom alarm geslagen. Na controle van de brandweer mocht iedereen na tien minuten weer naar binnen.