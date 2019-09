Een uur na de wedstrijd moest het stadion op bevel van de veiligheidsdiensten in allerijl ontruimd worden. Het brandalarm trad in werking. De toegesnelde brandweer kon geen brandhaard ontdekken. Op dat moment hadden de Rode Duivels en de fans het stadion al verlaten, alleen pers en genodigden waren nog aanwezig. Kort nadat de brandweer arriveerde, mocht de pers het stadion terug in.