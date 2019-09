GENK‘TSO-leerling wordt dokter’ was de kop boven een bijzonder verhaal maandag in onze krant. Opmerkelijker nog is het parcours van Genkenaar Deniz Zengin (29). Vanuit het BSO haalde Deniz twee bachelordiploma’s en een master. Sinds juli runt hij zijn eigen kinepraktijk in Genk. En straffer nog: elke cent van zijn studies heeft Deniz uit eigen zak betaald.