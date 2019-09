TV-tip: ‘Dancing With the Stars’, vanaf 22/09 op VIER

Jan Kooijman, Joanna Leunis en – opvallend – Davy Brocatus. Dat zijn de drie juryleden die acteur Sam Louwyck zullen bijstaan in het nieuwe seizoen van ‘Dancing with the stars’ op VIER. Voor Brocatus betekent het na jaren uit de schijnwerpers een terugkeer op tv langs de grote poort.