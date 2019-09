Blijft hij of blijft hij niet? Dat is de hamvraag voor de fans van STVV én coach Marc Brys. In het Midden-Oosten, waar de mercato nog open is, is er nog steeds interesse voor Yohan Boli. Maar met of zonder Boli, dat is een wereld van verschil voor STVV. “Alleen God beslist waar de toekomst van Yohan ligt”, zo zegt Roger Boli, papa en zaakwaarnemer van de spits.