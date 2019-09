Een dag na haar magistrale winst in het dubbelspel op de US Open is Elise Mertens terug in het land. In de late voormiddag landde haar vlucht gisteren vanuit ‘The Big Apple’ in Schiphol, enkele uren later konden we de kersverse grandslamwinnares exclusief spreken voor een snelle babbel. “Ik ben vooral blij dat ik nu voor een paar dagen thuis kan zijn”, reageert de 23-jarige Hamontse.