REACTIES. “Ik de beste ter wereld? Gelukkig moet ik daar niet over oordelen”

De absolute uitblinker bij de Rode Duivels maandagavond in Hampden Park bij de 0-4 tegen Schotland was ongetwijfeld Kevin De Bruyne. De middenvelder van Manchester City bracht voor rust drie doelpunten aan. Na de pauze pikte hij ook zelf zijn goaltje mee. “Ik heb hier geen wereldmatch gespeeld. Ik heb gewoon mijn job gedaan”, liet de gelegenheidskapitein optekenen.

ANALYSE. Gert Verheyen: “Sorry Mertens, maar De Bruyne liever een rij ­hoger”

“Als ploeg hebben we zeker al beter gespeeld”, luidde de verrassende reactie van uitblinker Kevin De Bruyne meteen na de match. “We begonnen niet goed, maar we hebben de goeie momenten gevonden om te scoren. De 0-1 veranderde de match. De Schotten moesten komen omdat ze moesten winnen. Maar ze hebben niet veel kansen gehad. We hadden de match onder controle.”

“Hoeveel assists ik heb? Ik schat dat ik rond de dertig zit (het zijn er 32, nvdr.). Het is allemaal mooi. Als je carrière erop zit, kan je achteraf kijken wat je hebt gedaan. Maar op dit moment wil ik gewoon wedstrijden winnen.Hoe sneller dat we dat doen, hoe beter. Dat kan voor de rest van het seizoen ook heel belangrijk zijn.”

“Mijn positie op het veld maakt helemaal geen verschil. Als ik lager sta, kan ik andere dingen doen. Ik maak me daar niet druk in. Natuurlijk kijken mensen naar statistieken en cijfers. Dat is tegenwoordig in. Maar voor mij zijn die niet belangrijk. De positie bij de nationale ploeg zit bij de posities die ik normaal speel bij mijn club. Tussen de 6 en de 10.”

“Zo’n match als in San Marino kan gebeuren. Je speelt zeventig matchen op een jaar. Soms ben je wat minder. Het belangrijkste is dat je zulke matchen dan kunt winnen.Vandaag was een goeie reactie en dat was het belangrijkste. We wisten dat als we deze week zes op zes haalden, we normaal gekwalificeerd waren. Nu hebben we nog één punt nodig.”

Gezien het torenhoge niveau dat de Rode Duivel en City-draaischijf de jongste tijd haalt, luidt de vraag die op veler lippen brandt: speelt er momenteel iemand ter wereld beter dan hij? “Daar moet ik gelukkig niet over oordelen”, reageert De Bruyne. “Ik moet gewoon goed spelen. Ik ben gewoon content. Ik voel me goed. Ik heb nu al veel wedstrijden gespeeld en begin in mijn ritme te komen. Dat is belangrijk, want er zijn nog veel wedstrijden te spelen.”

Verschaeren: “Het zijn rare tijden voor mij”

Weer een mijlpaal voor Yari Verschaeren. De 18-jarige middenvelder mag zich nu ook – na zijn invalbeurt tegen Schotland – officieel Rode Duivel noemen. “Het zijn rare tijden voor mij”, zei hij meteen na afloop aan de tv-camera’s. “Ik ben echt content met de minuten die ik kreeg, daarvoor wil ik de bondscoach bedanken.”

Foto: Photo News

Verschaeren liet zich in vijf minuten speeltijd zelfs nog even opmerken met een knap schot. “Het was al 4-0 dus had ik wat minder stress toen ik moest opkomen. Op zo’n moment hou ik er wel van om de bal wat te dragen. Nu, binnen deze groep zijn er enkel maar topgasten. Ik hoop dat ik er nog lang deel van mag uitmaken.”

Romelu Lukaku: “Mijn 30ste goal was belangrijker”

Romelu Lukaku heeft nog eentje te gaan en dan heeft hij 50 keer gescoord voor de nationale ploeg. “Ik zal wel aan die 50ste goal geraken”, aldus Lukaku. “Ik moet zeggen dat ik meer bezig was met die 30ste, toen kon ik het record breken. Ik droom niet van die 50. Echt niet. Ik ben relaxed. Op het veld ben ik een killer, maar ernaast niet. Ik was wel blij met die goal. Het was lang geleden dat we nog een goal op de counter hadden gemaakt. Als we zo kunnen spelen, zijn we dodelijk. Dé beste counterploeg in de wereld. Ik ben blij dat ik een assist kon geven aan De Bruyne. Hij maakte het mooi af. De afwerking was mooier dan de pass op zich.”

Foto: BELGA

Vrijdag zette bondscoach Roberto Martinez de topschutter nog op de bank. Hij mocht zelfs niet invallen. “Ik vond het niet erg dat ik vrijdag niet speelde. Er komt nog een drukke periode aan met Inter. Ik had ook een zware zomer met die transfer­toestanden, dus rust was welkom. Vandaag maakte veel goed. Het was ­beter dan vrijdag, maar geen verwijt aan die jongens. Je kan niet verwachten dat ze er meteen staan. Iedereen speelt goed bij zijn ploeg en dat zag je. Dat racisme? Ik heb gezegd wat ik moest zeggen. Nu voetbal ik alleen nog.”

Roberto Martinez: “De ervaren spelers maakten het verschil”

Was Roberto Martinez na San ­Marino een donderwolk, dan was hij na Schotland het zonnetje in huis. De bondscoach was vol lof voor de prestatie van zijn team.

Foto: AFP

“Dit was het antwoord dat ik verwachtte na San Marino”, begon de blije Martinez. “Ik wilde verschillende dingen zien vanavond: we moesten de Schotten van ons strafschopgebied weghouden en we moesten zonder bal hard werken. Schotland bezit veel techniek. We moesten daarom de wedstrijd soms controleren en klinisch afwerken als we voor doel kwamen. De eerste goal was daar het perfecte voorbeeld van. Onze drie aanvallers zetten een schitterende aanval op. Vanaf dan zou je de concentratie kunnen verliezen, maar dat gebeurde niet. De drie centrale verdedigers en Thibaut Courtois – ­eigenlijk het hele team – waren heel sterk. Ze wilden een clean sheet en dat is hun gelukt. Dat maakt me nog het meeste van al blij.”

Martinez was ook tevreden over zijn middenveld. “We hebben Tielemans en Dendoncker een moeilijke taak gegeven. We wisten dat ze met zijn tweeën tegen drie Schotten zouden komen te staan. Ze deden het goed. Zo konden onze drie aanvallers van de ruimte profiteren. Dendoncker verrichtte al uitstekend werk tegen Rusland en Cyprus. We hebben een extra speler die op de deur klopt. Dendoncker en Tielemans vormden een goed koppel. Schotland is technisch goed, maar het kan ook fysiek sterk uit de hoek ­komen. Dendoncker hield uitstekend stand.”

Foto: Photo News

Kan Martinez ervoor zorgen dat Eden Hazard en Kevin De Bruyne samen renderen? “Hmm… dat is in het verleden toch al gebeurd? Ik denk aan Brazilië op het WK. En nog niet zo lang geleden, thuis tegen Schotland in juni. Ze zijn op een moment in hun carrière dat ze precies weten wat ze voor de groep kunnen betekenen. Daarom spelen ze goed samen. Het is juist dat we door de afwezigheid van Eden Hazard onze aanvoerder niet hadden, maar we hebben enkele vicekapiteins in de ploeg. Zij moeten dan de leidersrol overnemen, het voorbeeld geven. Vertonghen heeft dat vandaag gedaan. Ik vond Jan ongelooflijk sterk als leider. De Bruyne uiteraard ook. Hij is weer gelukkig. Het gelukkigst dat ik hem ooit zag bij de Rode Duivels.Voor mij is hij de beste spelmaker in de wereld. Spelmakers bepalen het tempo, ze geven perfecte passes. Ze nemen verantwoordelijkheid. Dat deed hij ­tegen Schotland. Ik was heel blij met de prestatie van de ervaren spelers vandaag. Zeker omdat onze aanvoerder Eden Hazard ontbrak.”

LEES OOK. Ludo Vandewalle: “De volgende taak voor Martinez: het optimale rendement vinden met Hazard en De Bruyne”