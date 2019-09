Rusland blijft op de valreep in het spoor van de Rode Duivels

Lang leek het alsof de Rode Duivels een gouden zaak zouden doen in de strijd om groepswinst in groep I van de kwalificaties voor EURO 2020. Rusland had in eigen huis immers alle moeite van de wereld om Kazachstan te kloppen. Pas in de 89ste minuut brak Mario Fernandes de ban namens de Russen, die zo op drie punten van leider België blijven.

In de strijd om de groepswinst is het dus nog opletten voor de Russen, aangezien er op de voorlaatste speeldag nog een verplaatsing naar Sint-Petersburg op het programma staat. Bij een gelijke stand in de groepsfase is het onderlinge resultaat doorslaggevend en daar zijn de Belgen al in het voordeel: op de openingsspeeldag werd er in eigen huis met 3-1 gewonnen.

De Rode Duivels moeten in de kwalificatiecampagne resultaten blijven neerzetten als ze bij de loting in Boekarest bij de zes reekshoofden willen zitten, die in pot 1 terechtkomen. In tegenstelling tot vroeger wordt er daarvoor niet meer gekeken naar de UEFA-ranking, maar enkel naar de resultaten in deze kwalificatiefase. Op basis daarvan worden er van de tien groepswinnaars zes overgehouden voor pot 1, de overige vier komen in pot 2 terecht.