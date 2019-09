Zakenman was ontroostbaar na de dood van zijn kat, dus groef hij hem op en liet hij hem klonen

Na het overlijden van zijn kat ‘Garlic’ was Huang Yu, een 22-jarige Chinese zakenman, ontroostbaar. Hij begroef zijn beste vriend in een park, maar op weg naar huis spookte een artikel over het klonen van huisdieren door zijn hoofd. Drie Google-zoekopdrachten later stond Yu met een spade terug in het park. Hij groef het dier op, nam een DNA-staal en stak de kat in het vriesvak van de koelkast .

“In mijn hart is Garlic onvervangbaar”, zegt Yu aan The New York Times. “Garlic heeft zich niet kunnen voortplanten, dus heb ik ervoor gekozen om hem te klonen.” Dat is op 21 juli van dit jaar gebeurd. Garlic 2, net zoals Garlic een grijs-witte Britse korthaar, stelt het goed.

Het is volgens Chinese staatsmedia de eerste keer dat een kat wordt gekloond op Chinees grondgebied. Sinogene, het bedrijf dat Garlic 2 creërde, is naar eigen zeggen ‘wereldleider in het klonen van huisdieren’.

Foto: AFP

De methode die Sinogene gebruikt bestaat eruit een celkern van het te klonen dier in een leeggemaakte eicel in te planten. Zodra de celdeling gestart is, wordt het klompje cellen ingeplant bij een draagmoeder. Wie plannen heeft: op de website van Sinogene staat stapsgewijs uitgelegd hoe je een DNA-staal moet nemen. In het beste geval laat je een dierenarts voor het overlijden van het dier een biopsie uitvoeren. Dat genetisch materiaal wordt dan opgeslagen in databank. Als je huisdier overlijdt voor er een staal kon genomen worden, wordt aangeraden om het lichaam in te vriezen of in de koelkast te bewaren tot een Sinogene-werknemer langs kan komen. Past je huisdier niet in de frigo, hoef je slechts een oor te verwijderen en dat koud te houden. Kostprijs? 31.500 euro.

Foto: AFP

Zangeres Barbara Streisand verklaarde vorig jaar nog dat haar twee honden klonen zijn, maar tot op heden heeft het commercieel klonen van huisdieren in Europa en de VS geen hoge vlucht genomen. In China ligt dat mogelijk anders. Met de gestegen welvaart in China hebben huisdieren er een prominentere rol gekregen. Ze vertegenwoordigen in China een markt van ruim 2 miljard euro aan economische activiteit per jaar. Mi Jidong, de ceo van Sinogene, verklaarde aan The New York Times dat het bedrijf al meer dan veertig honden heeft gekloond. Dat is met 47.900 euro duurder dan een kat.

Controversieel

Het klonen van huisdieren brengt een berg ethische bezwaren met zich mee. Enerzijds is er het welzijn van de kattendraagmoeders. Voor Garlic 2 hebben onderzoekers van Sinogene 40 zygoten (het stadium tussen ‘een klompje cellen’ en een embryo, red.) gecreëerd. In totaal hebben veertig zygoten geleid tot drie zwangerschappen. Slechts één daarvan was levensvatbaar en heeft geleid tot Garlic 2. Ook stellen bio-ethici dat het klonen van huisdieren volstrekt verspild geld is omdat een huisdier veel meer is dan een verzameling genetische data. Bovendien is de techniek niet perfect. Garlic 2 is genetisch identiek aan Garlic 1, maar toch heeft Garlic 2 enkele plekjes minder. Sinogene garandeert niet dat de gekloonde dieren er identiek zullen uitzien. Kleine verschillen qua oogkleur en kleur van vacht kunnen ontstaan door genmutaties. “Ik zou liegen moest ik zeggen dat ik niet teleurgesteld ben”, zegt Yu nog aan The New York Times. “Maar ik ben bereid te aanvaarden dat de wetenschap momenteel tegen de limieten van het mogelijke aanbotst.”