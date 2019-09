Drie dodelijke slachtoffers en één zwaargewonde bij gezinsdrama in Nederland

Bij een schietincident in Dordrecht, in het zuiden van Nederland, zijn maandagavond drie dodelijke slachtoffers gevallen. Het gaat om een gezinsdrama, de dader beroofde zichzelf van het leven.

Het incident vond maandagavond plaats in de straat Heimerstein, waar een politieagent omstreeks half zeven in zijn woning twee gezinsleden en vervolgens zichzelf van het leven beroofde. Een vierde gezinslid raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

Verschillende ambulances, meerdere politie-eenheden en twee traumahelikopters zijn ter plaatse, een deel van de buurt is afgezet door de politie.

“Zeer heftig”

Plaatselijk PvdA-politicus Alexander Jansen was net op weg naar een vergadering toen de politie zijn straat afzette, zegt hij aan lokale media. “Ik zag een enorme uitruk van hulpdiensten”, aldus Jansen. “Ook is de hele straat uitgelopen: tientallen buurtbewoners liepen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Ik kon nog net op tijd de straat uitkomen, inmiddels staat de hele wijk vol met hulpverleners en kunnen buurtbewoners geen kant meer op.”

“Het gaat hier om een hele rustige dorpswijk”, aldus Jansen. “Hier gebeurt eigenlijk nooit was. Bij mij zijn geen problemen met de veiligheid bekend. Ik ben benieuwd wat erachter schuilt. Laten we hopen dat ze de dader te pakken hebben.”

Ook de Dordrechtse burgemeester Wouter Kolff laat op Twitter weten “zeer geraakt” te zijn door het “zeer heftige incident” en “enorm mee te leven met alle betrokkenen”.

