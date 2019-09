Dit is de slimste hond van het land, of toch de gehoorzaamste

De negenjarige Mechelse herder Jovy van het Retrohof is de slimste hond van het land. Hij won samen met zijn baasje Betty Janssens uit Nijlen zondag het Belgische kampioenschap Gehoorzaamheid voor honden in programma 2, de hoogst mogelijke categorie. Jovy deed het met een topscore van 148 op 150 punten. Betty Janssens is hoofdinstructrice in hondenschool HS De Nelle Heide in Pulle waar ze Jovy ook traint. Betty haalde al meermaals ereplaatsen op het BK, onder meer met haar Australische herdershond Dai die twee weken geleden op 15-jarige leeftijd overleed.

“Om naar het Belgisch kampioenschap te mogen, moest ik met Jovy het afgelopen jaar in de vijf provincies selectiewedstrijden doen. Uiteindelijk werden de beste dertig deelnemers van ons land geselecteerd om zondag aan te treden op het Belgisch kampioenschap in Lille. Na alle selectiewedstrijden stonden we derde, dus Jovy behoorde tot de favorieten.”

Betty, die ook nog zilver pakte in programma 1 (categorie onder categorie 2) met haar border collie Preston, won een zak hondenbrokken, een grote gouden beker en het respect van alle hondenliefhebbers. “Iedereen was het eens dat Jovy verdiend de titel gewonnen heeft. Volgen, zoeken, apporteren, speuren: hij deed het allemaal strikt volgens de regeltjes. En zeggen dat ik Jovy negen jaar geleden gratis gekregen heb van zijn kweker uit Hulshout, omdat hij de laatste van het nest was die niemand moest hebben. Hij was als pup iets kleiner dan de rest. Uit datzelfde nest zijn nog tophonden voortgekomen.”

Volgens Betty zijn border collies nog slimmer dan Mechelse herders, en toch stonden er twee Mechelse herders op het podium van het BK in programma 2. “Het blijft een topras voor gehoorzaamheid.”