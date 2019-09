BMW zet miljoenen opzij voor harde Brexit

De Duitse autobouwer BMW zet zich schrap voor de gevolgen van een mogelijke harde scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Daarvoor heeft de autofabrikant 300 miljoen euro opzij gezet, zo liet financieel topman Nicolas Peter weten aan persbureau Bloomberg.

De financieel bestuurder merkte daarbij op dat de fabriek in Oxford cruciaal is voor de productie van de Mini, waarvan er dagelijks duizend van de band rollen.

Ook is in de voorziening rekening gehouden met een mogelijke verslechtering van de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. “Wat er in 2020 gaat gebeuren, zal sterk afhangen van wat er de komende weken met China en de Verenigde Staten gebeurt”, aldus Peter.