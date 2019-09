Vrouw belt politie om dronken bestuurder aan te geven, maar blijkt zelf onder invloed

Een vrouw uit het Amerikaanse Utah is veroordeeld tot twaalf dagen cel effectief en een jaar probatie nadat ze de politie belde om een dronken bestuurder aan te geven. Zij bleek zelf de dronken bestuurder. Dat meldt AP.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de 32-jarige vrouw op 16 augustus de politie gebeld heeft om een vermoedelijk dronken bestuurder aan te geven in het stadje Wood’s Cross. Toen de politie haar om meer informatie vroeg, gaf de vrouw de nummerplaat van de bestuurder onder invloed door. Wat blijkt? Het was haar nummerplaat. Vervolgens schaterde de vrouw het uit van het lachen en hing ze op.

Niet veel later kon een patrouille de vrouw arresteren. In haar wagen troffen agenten een fles Fireball Whiskey (een soort bourbon met kaneel en suiker nvdr.). De vrouw werd veroordeeld tot 12 dagen cel voor rijden onder invloed en het hebben van een ‘geopende verpakking’ in haar voertuig. In verschillende Amerikaanse staten is het illegaal om geopende blikken of flessen alcohol in een voertuig te vervoeren.