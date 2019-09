‘Thuis’-kijkers halen opgelucht adem: dan toch geen dramatische dood voor gehaat personage

Het nieuwe seizoen van ‘Thuis’ is amper één week bezig, en de dramatische ontwikkelingen volgen elkaar al in sneltreinvaart op. Nadat Stan afgelopen vrijdag tijdens het zwemmen onder water werd geduwd door een mysterieuze man, blijkt hij die aanval vandaag toch overleefd te hebben.

Stan was niet het meest geliefde personage in ‘Thuis’, nadat hij - door een gesloten spoorwegovergang te negeren - mee aan de basis lag van de dood van Bill. Bovendien leek hij daar zonder al te veel problemen mee weg te komen. Joren en Frank, de zoon en de beste vriend van Bill, namen hem dat uiteraard zeer kwalijk. Het was dan ook niet verwonderlijk dat veel ‘Thuis’-fans dit weekend volop speculeerden dat het één van die twee was die Stan onder water duwde.

Video: VRT

Maar verrassing: het was niet Joren of Frank, maar wel Jacques die Stan probeerde te vermoorden. Die was blijkbaar nog altijd boos omdat zijn voormalige stiefzoon hem destijds onterecht beschuldigde van seksueel ongepast gedrag in de sportschool en van partnergeweld op zijn moeder, terwijl hij het zelf was.

Zijn moordpoging gaat echter de mist in: Joren - uitgerekend Joren - is getuige van het tafereel, springt in het water, trekt Jacques van Stan af en trekt hem op het droge. Opvallend: ook Frank ziet dat alles gebeuren, en denkt er het zijne van. Hij geeft Stan een donderpreek, en bedreigt hem opdat hij geen aangifte doet bij de politie.