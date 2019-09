Mama van Elise Mertens: “Het blijft onwezenlijk”

Achel -

Liliane Barbé beleefde de triomf van haar dochter vanop de eerste rij. Pas bij thuiskomst in Hamont-Achel besefte de mama van de tenniskampioene ook in welke mate er op het thuisfront meegeleefd werd. “Haar papa stond haar met een bos bloemen op te wachten, de buren zwaaiden naar ons toen we aankwamen en onze buurman had het huis versierd”, lacht Barbé. “Het blijft onwezenlijk wat Elise gedaan heeft, maar stilaan begint het door te dringen.”