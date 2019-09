Vicewereldkampioen Kroatië lijdt verrassend puntenverlies bij kneusje Azerbeidzjan

Vicewereldkampioen Kroatië heeft maandag op de vijfde speeldag van de kwalificatiewedstrijden op weg naar Euro 2020 verrassend puntenverlies geleden bij Azerbeidzjan. Het werd 1-1 in Bakoe. Voor Azerbeidzjan is het het eerste punt in deze voorrondes. Kroatië is met 10/15 leider in poule E, maar kan later op de avond nog voorbijgestoken worden door Hongarije (9 ptn), dat in eigen huis (om 20u45) Slovakije (6 ptn) ontvangt.