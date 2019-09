De Rode Duivels trekken op de zesde speeldag van de EK-kwalificaties naar Schotland. Roberto Martinez brengt Leander Dendoncker en Nacer Chadli aan de aftrap. Thomas Vermaelen komt achteraan in de ploeg, terwijl Romelu Lukaku weer in de spits postvat. Kevin De Bruyne start net als Dries Mertens in steun van diepe spits Romelu Lukaku.