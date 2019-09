Rode Duivels beginnen met Dendoncker en Chadli in Schotland

Roberto Martinez brengt maandagavond (20u45 Belgische tijd) op bezoek bij Schotland Leander Dendoncker en Nacer Chadli aan de aftrap. Thomas Vermaelen komt achteraan in de ploeg, terwijl Romelu Lukaku weer in de spits postvat. Kevin De Bruyne start net als Dries Mertens in steun van diepe spits Romelu Lukaku.

Dat betekent dat in vergelijking met de interland van vrijdag in San Marino (0-4) Jason Denayer, Michy Batshuayi, Divock Origi, Adnan Januzaj en Yannick Carrasco naar de bank verhuizen.

Thibaut Courtois krijgt zo Toby Alderweireld, Vermaelen (in de plaats van Jason Denayer) en Jan Vertonghen voor zich. Op het middenveld staat het voormalig Anderlecht-duo Youri Tielemans en Leander Dendoncker centraal, met Thomas Meunier en Chadli als wingbacks. Voorin spelen Dries Mertens en aanvoerder Kevin De Bruyne in steun van Romelu Lukaku, die kan beginnen jagen op zijn vijftigste doelpunt. Momenteel staat de teller van de Inter-spits op 48 goals in 81 wedstrijden, waarvan 25 treffers in zijn laatste 21 wedstrijden bij de nationale elf.

Bij de Schotten voert bondscoach Steve Clarke in vergelijking met de wedstrijd van vrijdag tegen Rusland vier wissels door: James Forrest, John McGinn, Oli McBurnie en Ryan Fraser worden vervangen door Ryan Christie, Robert Snodgrass, Matthew Phillips en Kenny McLean. Dat zijn allemaal aanvallende wissels, de verdediging blijft ongewijzigd.

De Rode Duivels zijn met een perfect rapport afgezakt naar Glasgow, maar hebben wel iets goed te maken na die erg zwakke eerste helft van vrijdag in Serravalle. Bovendien is mits een zege de kwalificatie voor het EK met nog vier wedstrijden voor de boeg virtueel een feit, mathematisch gezien moet er altijd nog tot volgende speeldag gewacht worden. Dan komt San Marino naar het Koning Boudewijnstadion.

Met vijftien op vijftien staan de Belgen immers halverwege de kwalificatiecampagne aan de leiding in de groep, met een voorsprong van drie punten op Rusland. De Russen gingen vrijdagavond met 1-2 winnen in Schotland en maandag ontvangen ze Kazachstan - als de logica gerespecteerd wordt, houden de Russen de drie punten thuis. Ook voor de strijd om de leidersplaats in de groep is een zege in Hampden Park dus een must, want op de voorlaatste speeldag staat er nog een verplaatsing naar Sint-Petersburg op het programma.