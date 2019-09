LIVE. Volg hier de gemeenteraad van Beringen

Beringen - De zomervakantie is voorbij en dus komen de Beringse politici weer elke maand samen om de agenda van de gemeenteraad te bespreken. Vanavond zullen de raadsleden het onder meer hebben over de toetreding tot projectvereniging 'Regionaal Landschap Lage Kempen' en tot de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 'Lage Kempen'. De stad Beringen wil naar eigen zeggen meer inzetten op erfgoed. Er zal gestemd worden over het plaatsen van (tijdelijke) bewakingscamera’s op niet-besloten plekken in Beringen. De samenwerkingsovereenkomst voor de geplande onderhoudswerken aan de wegenis en riolering in Beringen wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad.