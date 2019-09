Man die Sprotje in hete oven stopte, riskeert celstraf en boete van 16.000 euro

Het parket in Kortrijk vraagt een effectieve gevangenisstraf voor de man die in juni 2018 de kattin Sprotje gruwelijk mishandelde. De kitten werd geschopt en in een gloeiend hete oven gestopt. “Dit is een gruwelijk geval van dierenmishandeling.”

Het parket vraagt een effectieve celstraf van 6 maanden, 16.000 euro boete en een levenslang verbod om dieren te houden voor A.P. De man, die niet aanwezig was op de rechtbank, moet zich verantwoorden voor een zwaar geval van dierenmishandeling.

In juni 2018 schopte de man de kattin Sprotje, toen nog niet eens een jaar oud. Enkel omdat het dier hem op de zenuwen werkte, zo verklaarde de man achteraf. Daarna stopte hij Sprotje een kwartier lang in een hete oven bij 200 graden. Tot iemand die het appartement aanwezig was het niet meer kon aanzien en het dier redde.

Foto: kvo

“Het is een wonder dat het dier erdoor gekomen is”, pleitte de avocaat van GAIA, dat zich burgerlijke partij stelde. “Dit is een gruwelijk geval van dierenmishandeling.”

De dierenartsen die Sprotje verzorgden noemden het een wonder dat het katje erdoor kwam. Haar pootjes waren verbrand en ze had ernstige interne verwondingen opgelopen.

De vreselijke mishandeling van Sprotje lokte een golf van solidariteit uit. Ondertussen heeft de kattin een nieuwe thuis gevonden.

De rechter velt een vonnis op 14 oktober.