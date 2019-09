Belg sterft in vlammen na ongeval aan Frans péagestation

Een 54-jarige Belg is vrijdag omgekomen bij een zwaar ongeval aan een péagestation nabij Reims. Zijn auto botste er tegen een andere wagen. De twee voertuigen vatten vuur, in de andere auto vielen twee gewonden.

Het vreselijke ongeval gebeurde vrijdagavond al rond half tien aan het péagestation van Courcy op de A26 in de buurt van Reims. Volgens L’Union is het dodelijke slachtoffer een 54-jarige Belg die al enkele jaren in Reims woont en er werkt als verpleger. Hij reed in op een stilstaande wagen, voor hem kwam alle hulp te laat. De twee andere slachtoffers konden wel nog op tijd uit hun auto ontsnappen.