Thomas Buffel is bij de Belgische nationale ploeg voor spelers onder 19 jaar de nieuwe assistent van bondscoach Jacky Mathijssen. Dat heeft de Belgische voetbalbond KBVB maandag laten weten. De 38-jarige ex-Rode Duivel (35 caps, 6 doelpunten) volgt bij de U19 Tim Smolders op.

De Belgische U19 maken zich op voor de kwalificaties voor het EK 2020. Het parcours verloopt via twee vierlandentoernooien. In de eerste kwalificatieronde treffen de jonge Belgen in november Albanië ...