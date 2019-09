Groenewegen verslaat Mathieu van der Poel in Groot-Brittannië

De derde etappe in de Tour of Britain (2.BC) is opnieuw een prooi geworden voor Dylan Groenewegen. De Nederlander van Jumbo-Visma sprintte na 183,2 km van Berwick-upon-Tweed naar Newcastle-upon-Tyne naar de zege voor Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) en de Italiaan Davide Cimolai (Israël Cycling Academy). Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) behoudt zijn leiderstrui.

Rob Scott (Wiggins), Jake Scott (SwiftCarbon), Rory Townsend (Canyon dhb), Harry Tanfield (Katusha-Alpecin) en onze landgenoten Dries De Bondt (Corendon-Circus) en Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise) schoven mee in de vroege vlucht van de dag die al na zo’n 10 km gevormd werd. Zij kregen maximaal vier minuten van Mitchelton-Scott dat het peloton controleerde voor hun leider Matteo Trentin.

De wedstrijd kabbelde voort, even opschudding was er toen een deel van het peloton voor een gesloten spoorweg stond, wat later moesten ook de vluchters en de rest van het peloton daarom halt houden.

Uiteindelijk maakte het allemaal weinig uit, het peloton was uit op een sprint en liet de vluchters nooit ver vooruit. Op 1,2 km van het eind werden ze gegrepen waarna de sprintvoorbereiding begon. Op de hellende finish werd Groenewegen perfect gegangmaakt, zette hij al van ver aan en hield hij stand tegen Mathieu van der Poel die nog plots fel kwam opzetten, maar te laat kwam.

De zege voor Groewegen dus, zijn tweede na winst in de openingsrit. Matteo Trentin, winnaar van zondag, blijft leider met zeven seconden voor Davide Cimolai en elf seconden voor Mathieu Van der Poel. Loïc Vliegen staat zevende op 17 seconden in het klassement.

