Bulgaarse is enige kandidate om IMF te leiden

De Bulgaarse Kristalina Georgieva, de huidige nummer twee bij de Wereldbank, is de enige kandidaat om het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te gaan leiden. Dat maakte de instelling in Washington maandag bekend.

De periode om zijn kandidatuur in te dienen liep op 6 september af. “Slechts één persoon, Kristalina Georgieva, bevestigde haar kandidatuur”, luidt het in een persbericht. De raad van bestuur van het IMF gaat nu een onderhoud organiseren met de vrouw in kwestie. Ten laatste op 4 oktober moet ze worden benoemd, als opvolgster voor de Française Christine Lagarde.

Het IMF wordt traditioneel geleid door een Europeaan, terwijl de Wereldbank onder leiding van een Amerikaan staat. Lagarde trekt naar de Europese Centrale Bank.