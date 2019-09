Dodental op Bahama’s loopt op tot 45 na doortocht van orkaan Dorian

Het dodental na de doortocht van orkaan Dorian op de Bahama’s is opgelopen tot 45. Dat blijkt maandag uit een nieuwe balans van de lokale autoriteiten. Er wordt gevreesd dat dat aantal nog zal oplopen, want er zijn nog steeds veel vermisten.

Dorian kwam zaterdagavond aan land in Halifax, de hoofdstad van de Canadese provincie Nova Scotia. Hoewel de orkaan is afgezwakt, blijft hij nog steeds gevaarlijk. Nadat hij de Bahama’s verwoestte en langs de Atlantische kust van de Verenigde Staten passeerde, is Dorian gedegradeerd tot een “zeer intense post-tropische cycloon”.