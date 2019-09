Speurders doorzoeken huis van zoon (38) van vermoord gepensioneerd koppel

Franstalige speurders hebben deze maandag in Oudenaarde een huiszoeking uitgevoerd in het huis van Benny R. (38), de man die afgelopen donderdag dood in de Schelde werd gevonden. Zijn ouders, Henry Vanlerberghe (69) en Lena Vangheluwe (66) uit Kluisbergen, werden een dag later vermoord teruggevonden in het Waalse Thimougies.

De Franstalige speurders, leden van de federale gerechtelijke politie van Doornik en het gerechtelijk labo van Bergen, trokken maandagmiddag naar het huis van Benny R. in Oudenaarde. Ze doorzochten zijn woning, en ze ondervroegen zijn directe buren.

Het gebouw dat deze middag doorzocht werd Foto: PMA

Vorige week donderdag ontdekte een visser het lichaam van Benny R. in de Schelde, ongeveer één kilometer verderop. Zijn dood wordt nog onderzocht door het parket Oost-Vlaanderen. Volgens het gerecht waren er geen sporen van kwaad opzet. De onderzoekers houden ook rekening met een ongeval, of zelfdoding.

Toch verband?

Een dag later werden zijn beide ouders Henry Vanlerberghe en Lena Vangheluwe vermoord teruggevonden in hun huis in Thimougies.

Tot nu toe werden de beide dossiers afzonderlijk behandeld, zo klonk het. Het Oost-Vlaamse gerecht onderzocht de dood van Benny R., en het gerecht in Doornik zocht de moordenaars van het vermoorde koppel. “We leggen voorlopig geen verband tussen beide dossiers”, was de uitleg.

Dat er nu Franstalige speurders in Oudenaarde in het huis van de zoon een huiszoeking uitvoeren, lijkt op een koerswijziging.

Opvallend: de Franstalige speurders bestudeerden in Oudenaarde ook de afstand van het huis tot aan de plek waar Benny R. dood werd aangetroffen. Volgens enkele buren zouden Franstalige speurders al afgelopen vrijdag de auto van Benny R. weggetakeld hebben.

“Slechts een van de pistes”

“Dat de zoon betrokken zou zijn bij de dood van zijn ouders, beschouwen wij als een piste. Maar het is slechts één van de pistes”, zo verduidelijkte het parket van Doornik eerder vandaag aan onze redactie. “Het is voorbarig om nu al te besluiten dat hij betrokken was.”

“Het zijn de elementen die we op de plek van de misdaad in Thimougies vonden, die ons uiteindelijk naar de moordenaar zullen moeten leiden. We vertrekken niet vanuit een verdachte, om vervolgens bewijzen tegen hem te zoeken. Het sporenonderzoek, bijvoorbeeld op het DNA of de vingerafdrukken die we in het huis gevonden hebben, zal ons vertellen wie de dubbele moord gepleegd heeft.”

Wapen al gevonden?

Het parket wil niet verduidelijken welke sporen onderzocht worden, en of er sporen van een inbraak in het huis gevonden zijn. Of het moordwapen teruggevonden is, behoort ook tot het geheim van het onderzoek. Het tijdstip waarop de twee Vlamingen overleden zijn, is nog niet bepaald.

Wel wil het parket tegenspreken dat er twee verdachten zijn opgepakt, zoals in de Franstalige media verscheen: “Er zijn op dit moment geen arrestaties gebeurd.”