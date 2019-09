Iedereen welkom op slotviering Orléans

Op vrijdag 20 september vindt in de Evenementenhal van Zonhoven het eerste grote duivenliefhebbersfeest van dit seizoen plaats. Voor de zevende keer op rij organiseert uw krant en de Limburgse Fondclub, gesteund met haar partners van de Horta-Derbyvlucht Orléans, dit event voor de duivensporters en hun familie met een gezellig samenzijn.

De schijnwerpers op dit slotevent zullen niet enkel op de Derbywinnaar 2019, het echtpaar Schroyen-Henderix uit Heusden-Zolder, gericht worden. Alle laureaten, van snelste gemeenteduiven tot de talrijke Horta-spaarders passeren de revue.

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om te genieten van een feestmenu aan slechts 25 euro per persoon. Inschrijven kan bij Jean Fastré tot en met 13 september op 011/81.57.22 of jean.fastre@hotmail.com.

De deuren openen om 17.45 uur om vervolgens omstreeks 18 uur te dineren. De huldigingen en proclamaties starten stipt om 19 uur. We eindigen omstreeks 23.30 uur met een gratis tombola.

Wij hopen u op 20 september massaal te mogen begroeten in de Evenementenhal Den Dijk, Rozenkransweg 4 in Zonhoven.

Het menu van de avond

Koud buffet: Gerookte rode zalm - Gerookte makreel - Krabsalade afgewerkt met sprot - Perzik-tonijnsla - Aspergerolletjes met beenham - Kippenboutjes - Opgevulde eitjes - Charcuterieschotel - Aardappelsla (2 soorten) - Tomaat/komkommersalade - Tomaat/mozzarellasalade - Pastasalade met kip - Groene boontjessalade - Broodjes en sauzen.

Warm buffet: Gentse waterzooi met kabeljauw - Ardeens gebraad met mosterdsaus - Witte/zwarte pens met appelcompote - Kalkoenfilet met champignonsaus - Aardappelgratin - Groentjes uit de oven

Dessertenbuffet: Duo chocomousse wit en donker - Luchtig opgeklopte banketbakkersroom met frambozensaus - Roomsoesjes met chocolade - Assortiment javanais gebakjes

Het programma van de avond

De deuren zwaaien open, voor de mensen die wensen mee te genieten van een gezellig en heerlijk samenzijn tijdens het banket, om 17u45 van de Evenementenhal Den Dijk, Rozenkransweg 4 in Zonhoven centrum. Het banket start om 18 uur. Aansluitend, stipt om 19 uur, starten we met onze huldigingen en uitreikingen. Eerst worden de ‘Snelste Orléansduiven per gemeente’ gehuldigd in aanwezigheid van schepen en/of afvaardiging. Wij voorzien als extraatje een fameuze en gratis aanwezigheidstombola én een stuk taart. Het einde is omstreeks 23u30.

De gewonnen prijzen dienen deze avond persoonlijk, en met afgifte van de ontvangen brief, afgehaald worden. Niet afgehaalde prijzen vloeien terug naar de organisatie.

Een overzicht van alle winnaars