Denise Bex stopt als vrijwilliger bij Samana: “Na 40 jaar is het genoeg”

Zepperen

Sint-Truiden - Samana Zepperen bracht opnieuw een zestigtal zieken en hoogbejaarden samen om van de gezelligheid van hun samenzijn te genieten. En ze huldigden Denise Bex, nu 80 jaar, die na 40 jaar vrijwilligerswerk bij Samana, nu van de andere kant van de werking wil genieten.

Het was voorzitter Dimitri Punie die de leden van Samana hartelijk welkom heette. Hij kondigde ook aan dat Denise Bex er na 40 jaar trouwe werking mee stopt. “Met liefde en vriendschap voor mijn vrienden-vrijwilligers, maar ik ben nu 80 en dan wordt het tijd om jongeren in te zetten”, zegt Denise Bex.

Wie een beetje kan rekenen, ziet dat Denise Bex zich de helft van haar leven heeft ingezet voor eerst Ziekenzorg, later Samana. Ook pater Frans Cuypers bracht tijdens zijn eucharistieviering hulde aan Denise.

En voor de talrijke aanwezigen was er ook nog een lekkere warme maaltijd en koffie met gebak. En vooral de gezellige babbel met vrienden, die men soms nog nauwelijks terugziet. Ware het niet dat Samana er is om die mensen regelmatig samen te brengen.