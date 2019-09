Amici Cantemus zingt oorlogsliederen

Sint-Truiden - Het koor Amici Cantemus heeft vrijdagavond de Academiezaal behoorlijk vol laten lopen voor een uniek en eenmalig concert met liederen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog.

Vorig jaar nog brachten de koorleden van Amici Cantemus nog een concert met liederen uit de Eerste Wereldoorlog ter gelegenheid van het eeuwfeest van het einde van de 'Grooten Oorlog'. Het lag in de lijn van de verwachtingen dat de 75ste verjaardag van de bevrijding van Sint-Truiden een nieuwe gelegenheid was om in het repertoire te gaan vissen naar liedjes uit de periode 40-45. 'Le chant des partisans', 'La mer', 'Rule Britannia', 'The white cliffs of Dover' en 'Land of hope and glory' waren maar enkele titels uit het concert van Amici Cantemus.

Het koor kreeg de medewerking van de Sint-Truidense sopraan Deborah Ingels en pianist Mark Knuts. En het geheel stond onder leiding van dirigent Lou Vancleynenbreughel. Burgemeester Veerle Heeren en cultuurschepen Jurgen Reniers vonden ook de tijd het concert bij te wonen, ondanks de drukke vrijdagavond met de openingen van de monumentendag en de Trudotentoonstelling in de Mindersbroederskerk.

Na afloop bood de stad een receptie aan voor de 250 aanwezigen, en die werd collegiaal verzorgd door de bestuursleden van OKRA die ervoor zorgden dat de leden van Amici Cantemus zich enkel moesten bezighouden met het zingen, een samenwerking die ze ook vorig jaar al hadden.

Geruchten doen de ronde dat het koor ook zal ophouden te bestaan. Op 22 december geeft Amici Cantemus een laatste kerstconcert in de kerk van Nieuw Sint-Truiden. Maar of dit concert de zwanenzang van het koor gaat zijn, is volgens enkele koorleden nog niet zeker.