Kortessem / Borgloon -

De gemeente Kortessem dient opnieuw bezwaar in tegen de komst van een megakippenstal voor 180.000 kippen in Gors-Opleeuw. Kortessem wil niet opdraaien voor de mobiliteitsproblemen, die de uitbreiding van de kippenstal met zich meebrengt en doet een oproep om de verkeersproblematiek in heel de regio op te lossen. Het actiecomité heeft deze voormiddag in Borgloon ruim 1.200 bezwaarschriften ingediend tegen de nieuwe aanvraag van het bedrijf.