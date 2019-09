Diest - De politie Demerdal heeft afgelopen weekend drie bestuurders betrapt die te diep in het glas hadden gekeken. Eén van hen was een 38-jarige bestuurder uit Laakdal die gezocht werd omdat hij vluchtmisdrijf had gepleegd. De andere betrapten zijn een 44-jarige Diestenaar en een 21-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem.