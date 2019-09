Lotto Soudal versterkt rangen met Engelsman Jonathan Dibben

De 25-jarige Engelsman Jonathan Dibben verdedigt volgend seizoen de kleuren van Lotto Soudal. Hij heeft een verleden bij Sky en komt over van het continentale Madison Genesis. De 1m90 grote Dibben, die wordt aangetrokken als lead-out voor de sprint, ondertekende een contract voor een jaar.

“In het begin van mijn carrière sloot ik me aan bij de British Cycling Academy en als belofte focuste ik me gedurende vier jaar vooral op het baanwielrennen. Dat deed ik tot en met 2016, een periode die ik afsloot met de wereldtitel puntenkoers in Londen. Aan het eind van dat jaar nam ik met Team Wiggins en de Britse selectie deel aan enkele wegkoersen om in 2017 een tweejarig contract bij Team Sky te tekenen”, schetst hij zijn verleden.

“Ik ben meer het soort renner voor de koersen van het snellere type, als één van de laatste pionnen tijdens de sprintvoorbereiding. Maar ik wil ook verdere stappen zetten in het tijdrijden, waarbij ik hoop op enkele mooie individuele resultaten”, legt Dibben uit. “Gedurende het volledige jaar zijn er wedstrijden die opportuniteiten bieden voor de sprinters. Wanneer de snelle jongens aanwezig zijn, wordt het dan ook mijn hoofdtaak om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Zoniet, wil ik zelf attractief koersen en het bijvoorbeeld eens via een ontsnapping proberen. Ik wil vooral verdere vooruitgang boeken en terugkeren naar het niveau vanwaar ik kom. Dat betekent het rijden van enkele grote koersen en meer betrokken zijn in het koersverloop.”