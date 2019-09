Twee jaar voor het klaarstomen van de toekomstige leiders

Pelt - Je bent jong en ambitieus. Er liggen kansen om binnen je bedrijf door te groeien. Je wilt jezelf bijscholen, maar de tijd en de middelen ontbreken hiervoor. Gelukkig heb je een werkgever die wil investeren in een langdurig opleidingstraject op maat. Dat is wat 20 ‘young potentials’ van APK Group uit Pelt mogen meemaken. Zij worden 2 jaar lang door de Confederatie Bouw Limburg klaargestoomd voor een topjob in de bouwsector.

“Zowel ‘anciens’ als nieuwe medewerkers moeten de kans krijgen om zich individueel en samen te ontwikkelen via opleidings- en coachingstrajecten”, vindt Maarten Broens, CEO van APK Group.

“Om hun toekomstige rol binnen het bedrijf te kunnen waarmaken, is het zowel voor ons als voor hen belangrijk om inzicht te krijgen in hun competenties. Daarom klopten we aan bij Confederatie Bouw Limburg om een traject op maat uit te werken. Door continu en doordacht te investeren in de ontwikkeling van onze eigen mensen, groeit onze onderneming naar een volgende fase en zit er geen natuurlijke limiet aan het groeipotentieel van ons bedrijf.”

Transitie

Het is tevens een nieuwe manier om de krapte in knelpuntberoepen tegen te gaan. “De Limburgse bouwsector is in volle transitie, en steeds meer bouwondernemers zetten in op opleiding en of coaching om hen in dat groeiproces te begeleiden”, weet Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg.

“De sector kent heel wat knelpuntberoepen en vindt te weinig arbeiders en ingenieurs. De technische talenten zijn een uitstervend ras en de bouw van morgen eist andere kennis en vaardigheden, en dus ook nieuwe functieprofielen. Daarom moeten we ‘out of the box’ durven kijken. Individuele coachingstrajecten voor young potentials is daar een voorbeeld van.”

