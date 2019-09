Sint-Truiden -

In Sint-Truiden worden deze week 4.000 schoolkinderen warm gemaakt voor techniek en wetenschap. Het Mechels wetenschapscentrum Technopolis slaat vier dagen lang haar tenten op in Haspengouw voor 'Technopolis on Tour'. In verschillende wetenschapsshows op maat maken de leerlingen spelenderwijs kennis met wetenschap. En dat is belangrijk gezien de vraag naar geschoolde wetenschappers de komende jaren alleen maar zal toenemen.