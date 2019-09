Riemst -

De gemeente Riemst breidt haar industriezone uit met 5 hectare door de toenemende vraag. Het zijn vooral plaatselijke ondernemers die naar de industriezone 'Op 't Reeck' trekken. In totaal zijn er nu al 28 extra bedrijven actief op het terrein en met de uitbreiding wordt er nog eens plaats gemaakt voor zo'n 30 ondernemingen. En dat is goed nieuws voor de tewerkstelling in de grensgemeente.