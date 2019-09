Rechtbank keurt reorganisatieplan telecomoperator Dommel af

Hasselt / Houthalen-Helchteren - De ondernemingsrechtbank in Hasselt heeft het reorganisatieplan van Schedom, de Houthalense firma achter telecomprovider Dommel, maandag niet goedgekeurd. De rechtbank staat de homologatie niet toe omwille van een gebrek aan goede trouw. De cijfers die voorgelegd zijn, kwamen immers niet betrouwbaar genoeg over en de rechtbank stelde zich vragen bij de vorderingen van bepaalde schuldeisers.

Dommel, een virtuele operator die voor zijn diensten gebruikmaakte van het netwerk van Proximus, heeft midden april bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Vervolgens kreeg het bedrijf vijf maanden de tijd om een reorganisatieplan uit te werken. De schuldeisers konden vorige week maandag stemmen over het plan, en zij keurden het plan wel goed.

De ondernemingsrechtbank in Hasselt heeft het reorganisatieplan maandag echter niet goedgekeurd, omdat ze twijfelt aan de goede trouw. Het bedrijf kan wel nog in beroep gaan.

Eind maart raakte bekend dat Dommel zijn dienstverlenging zou staken, na een conflict met Proximus. Het telecombedrijf, dat voor ruim de helft in handen is van de overheid, had beslist om het contract met de virtuele operator te verbreken omdat facturen niet betaald werden.