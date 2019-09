Actrice Zooey Deschanel ziet huwelijk al voor tweede keer stranden

‘New girl’-actrice Zooey Deschanel en haar man gaan na een huwelijk van vier jaar uit elkaar. “Na vele gesprekken en overpeinzingen hebben we besloten dat we beter als vrienden, zakenpartners en ouders verder kunnen gaan dan als levenspartners”, laten de twee samen in een verklaring weten aan E! News.

De 39-jarige actrice Zooey Deschanel en de 47-jarige producent Jacob Pechenik stapten in juni 2015 in het huwelijksbootje, vlak voor de geboorte van hun dochtertje Elsie Otter. Twee jaar later werd zoontje Charlie Wolf geboren.

“We blijven toegewijd aan onze taak als zakenpartners, onze waarden en boven alles aan onze kinderen”, vertelt het koppel ook nog in de verklaring. “Alvast bedankt voor het respecteren van onze privacy.”

Naar verluidt zouden de twee al enkele maanden geen koppel meer vormen. Zooey was van 2009 tot en met 2012 ook al getrouwd met Death Cab For Cutie-zanger Ben Gibbard.