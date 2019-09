Brits Parlement maandagavond geschorst tot 14 oktober: nieuwe verkiezingen van de baan

De door premier Boris Johnson gevraagde schorsing van het Britse parlement gaat maandagavond in. Dat heeft de regering in Londen aangekondigd. De schorsing, ‘prorogation’ in het brexit-jargon, loopt tot 14 oktober.

Johnson verraste twee weken geleden met zijn vraag om het parlement te schorsen tot halfweg volgende maand. Het leek een manoeuvre te zijn om het parlement de tijd te ontnemen om een ‘no deal’-brexit onmogelijk te maken. Dat het parlement er de afgelopen week toch in geslaagd is een wet goedgekeurd te krijgen die Johnson naar eigen zeggen van de hefboom berooft om in Brussel een akkoord met de Europese Unie door te drukken, wordt als een stevige nederlaag voor de Britse premier beschouwd.

Toen de koningin instemde met de vraag van Johnson om het parlement te schorsen, was nog niet duidelijk wanneer die schorsing zou ingaan. Nu blijkt dat het dus vandaag te zijn, na het einde van de werkzaamheden in het Lagerhuis. Dat betekent dat de parlementsleden wellicht nog zullen stemmen over een nieuw voorstel van Johnson om het parlement te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Het heeft er echter alle schijn van dat de oppositie de premier niet de benodigde tweederdemeerderheid zal leveren om naar de stembus te trekken. De strategie die Johnson had uitgestippeld, lijkt daarmee helemaal ondergraven te worden.

Allerlei scenario’s

Een eventuele volgende stemming over vervroegde verkiezingen kan zo pas half oktober plaatsvinden. Zo is de deur definitief dichtgeslagen voor verkiezingen vóór 31 oktober, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou moeten verlaten. Johnson had vorige week het parlement nog gevraagd om verkiezingen op 15 oktober mogelijk te maken. Ook die stemming verloor hij.

De vraag van de dag lijkt nu te zullen worden wat Johnson zal doen na de definitieve goedkeuring van de wet die een ‘no deal’ onmogelijk maakt en van Johnson vereist dat hij de EU om nieuw uitstel vraagt als een verbeterd brexit-akkoord onmogelijk blijkt. Volgens zijn kabinet zal hij geen wetten overtreden, maar mag van hem ook niet worden verwacht dat hij de EU effectief om extra uitstel zal vragen. Allerhande scenario’s doen nu de ronde: gaande van een tweede brief, waarin de brief waarin om uitstel wordt gevraagd als niet ernstig wordt omschreven, tot een zelf gekozen ontslag en een vertrouwensstemming die wordt aangevraagd door... Boris Johnson zelf.